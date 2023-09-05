Новости Боливии. В Боливии уничтожили лабораторию по производству кокаина. Подпольное предприятие обнаружили в центральном регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти приняли решение его сжечь. Как позже подсчитали правоохранители, ежемесячно там производили до 500 килограммов запрещенных веществ. Ликвидация лаборатории нанесла серьезный экономический ущерб злоумышленникам: преступные группировки лишились 800 тысяч долларов, заявили специалисты. Лаборатория была обнаружена в конце августа в непроходимых джунглях департамента Санта-Крус.