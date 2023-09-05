В Австрии признали зависимость от российского газа

Страна не может отказаться от его закупок, сообщил канцлер Карл Нехаммер. Он отметил, что приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Подвергать ее рискам нельзя, поэтому Австрия продолжит закупать газ у Москвы и работает над расширением поставок через Германию и Италию. Это позволит использовать новые источники. Но пока это всего лишь наработки и планы правительства.