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В Австрии признали зависимость от российского газа

05 сентября 2023 09:13
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В Австрии признали зависимость от российского газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии признали зависимость от российского газа-1

Страна не может отказаться от его закупок, сообщил канцлер Карл Нехаммер. Он отметил, что приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Подвергать ее рискам нельзя, поэтому Австрия продолжит закупать газ у Москвы и работает над расширением поставок через Германию и Италию. Это позволит использовать новые источники. Но пока это всего лишь наработки и планы правительства.

# Газ # Карл Нехаммер # Фотофакт

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