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В Боливии митингующих учителей разогнали резиновыми пулями

11 апреля 2023 09:00
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Новости Боливии. Ожесточенными столкновениями с полицией закончились выступления учителей в столице Боливии Ла-Пасе. Против митингующих были применены дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии митингующих учителей разогнали резиновыми пулями-1

В ответ демонстранты забросали стражей порядка петардами. Пострадали несколько человек. Акции протеста учителей не прекращаются в стране более месяца. Педагоги требуют увеличить финансирование системы образования и отменить новую учебную программу, которая заставляет их отрабатывать лишние часы, которые не оплачиваются.

# Акции протеста # Новости Боливии # Фотофакт

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