В Боливии митингующих учителей разогнали резиновыми пулями

Новости Боливии. Ожесточенными столкновениями с полицией закончились выступления учителей в столице Боливии Ла-Пасе. Против митингующих были применены дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ демонстранты забросали стражей порядка петардами. Пострадали несколько человек. Акции протеста учителей не прекращаются в стране более месяца. Педагоги требуют увеличить финансирование системы образования и отменить новую учебную программу, которая заставляет их отрабатывать лишние часы, которые не оплачиваются.