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В берлинском кафе готовят мороженое для собак со вкусом ливерной колбасы

15 июля 2023 07:24
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Новости Германии. В берлинском кафе готовят мороженое для собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В берлинском кафе готовят мороженое для собак со вкусом ливерной колбасы-1

Германия, как и большинство стран Европы, изнывает от жары. Охладиться и людям, и их четвероногим друзьям предлагают предприимчивые немцы. У животных безусловный фаворит в меню – мороженое со вкусом ливерной колбасы. Потребители требовательны и всегда могут громко заставить побыстрее исполнить заказ.

В берлинском кафе готовят мороженое для собак со вкусом ливерной колбасы-4

Готовят мороженое для собак без сахара на основе безлактозного йогурта или сливочного сыра. Некоторые порции с бананово-клубничным и морковным наполнителем. Это уже кому что нравится.

# Необычное # Новости Германии # Фотофакт

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