В берлинском кафе готовят мороженое для собак со вкусом ливерной колбасы

Новости Германии. В берлинском кафе готовят мороженое для собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия, как и большинство стран Европы, изнывает от жары. Охладиться и людям, и их четвероногим друзьям предлагают предприимчивые немцы. У животных безусловный фаворит в меню – мороженое со вкусом ливерной колбасы. Потребители требовательны и всегда могут громко заставить побыстрее исполнить заказ.