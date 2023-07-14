Франция утвердила 7-летний оборонный бюджет на рекордные 413 млрд евро

Новости Франции. Франция утвердила семилетний оборонный бюджет на рекордные 413 миллиардов евро. Это больше на 40 % по сравнению с предыдущим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансы пойдут на модернизацию ядерного арсенала страны, увеличение расходов на разведку и разработку более технологичного оружия. Новый военный план предполагает вдвое увеличить количество военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для французских вооруженных сил.