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Франция утвердила 7-летний оборонный бюджет на рекордные 413 млрд евро

14 июля 2023 17:02
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Новости Франции. Франция утвердила семилетний оборонный бюджет на рекордные 413 миллиардов евро. Это больше на 40 % по сравнению с предыдущим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция утвердила 7-летний оборонный бюджет на рекордные 413 млрд евро-1

Финансы пойдут на модернизацию ядерного арсенала страны, увеличение расходов на разведку и разработку более технологичного оружия. Новый военный план предполагает вдвое увеличить количество военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для французских вооруженных сил.

# Вооруженные силы # Новости Франции # Фотофакт

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