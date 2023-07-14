В Польше массово разоряются дорожно-строительные компании

Новости Польши. В Польше из-за инфляции продолжают закрываться предприятия и фирмы. Например, непомерно высокие затраты стали массово разорять дорожно-строительные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость заключенных контрактов быстро падает из-за стремительно растущих цен на материалы, горючее и услуги. Расходы на работу порой на 40 % превышают сумму договоров. Это вынуждает закрываться предприятия, строящие дороги. Ассоциация строительных работодателей и палата дорожного строительства обратились за помощью к правительству, но пока безрезультатно.

Не легче ситуация и в общепите. Из-за высоких цен поляки перестают ходить в кафе и рестораны. Их владельцы делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, но от этого больше посетителей не становится. В результате бизнес работает в убыток.