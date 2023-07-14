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В Латвии судят журналистку за сотрудничество с российскими изданиями

14 июля 2023 17:02
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Новости Латвии. В Латвии проходит очередное заседание суда над журналисткой Людмилой Прибыльской. Ее обвиняют в сотрудничестве с рядом российских изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению властей, это является нарушением санкций ЕС при отягчающих обстоятельствах.

В Латвии судят журналистку за сотрудничество с российскими изданиями-1

Впрочем, Прибыльская далеко не единственный журналист в Латвии, кого наказывают за профессиональную деятельность. Сейчас идут судебные процессы над 14 репортерами. И сейчас прокуратура делает все, что бы их наказали не штрафом, а реальным тюремным сроком. Судя по всему, власти Латвии очень боятся независимого мнения. А эти суды над журналистами являются доказательством уничтожения свободы слова.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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