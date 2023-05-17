Дуда: Польша передала Украине почти все истребители МиГ-29

Варшава передала Киеву большую часть истребителей МиГ-29, которые были на вооружении страны. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда, пишет РИА Новости.

Варшава сделала все, о чем просил Киев, отметил лидер Польши. Дуда уточнил, что с отправкой оставшихся боевых самолетов могут появиться сложности: МиГ-29 оборудованы по стандартам НАТО и служат безопасности Организации Североатлантического договора. Польский президент также сообщил, что Военно-воздушные силы страны располагают небольшим количеством американских F-16, но вопрос о передаче этой техники Киеву пока не рассматривается. В Варшаве готовы начать обучение пилотов из Украины управлять этими самолетами, подытожил Дуда.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Европейский союз предоставит Варшаве хорошую компенсацию за переданную Украине амуницию. Он отметил, что Польша рассчитывает таким образом в будущем приобрести современное вооружение и боеприпасы.