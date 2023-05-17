Эксперты: доллар США утрачивает статус ведущей мировой валюты

Новости США. Доллар теряет лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире. Об этом в интервью журналистам заявили американские финансовые аналитики. Из-за этого многие страны стали задумываться над тем, стоит ли использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более что Соединенные Штаты используют ее в качестве инструмента давления. И это понимают даже друзья Вашингтона, поэтому ищут другую валюту, способную конкурировать с долларом. На эту роль мог бы претендовать китайский юань, однако он еще не везде свободно конвертируется. Тем не менее рано или поздно доллар будет смещен, уверены эксперты. Время Америки подойдет к концу, а вместе с ней и исчезнет диктатура доллара.