Он жил в неволе более 35 лет. Самого одинокого слона в мире перевезут в заповедник Камбоджи

Новости Пакистана. Самого одинокого слона в мире перевезут из зоопарка Пакистана в заповедник Камбоджи. По этому случаю для всеобщего любимца устроили прощальную вечеринку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Млекопитающее по кличке Кааван живет в неволе более 35 лет. После смерти своего соседа по вольеру он начал сторониться окружающих и даже проявлять агрессию к людям. Несколько лет зооактивисты и мировые знаменитости пытались добиться для слона лучших условий жизни.