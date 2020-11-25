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Он жил в неволе более 35 лет. Самого одинокого слона в мире перевезут в заповедник Камбоджи

25 ноября 2020 13:18
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Новости Пакистана. Самого одинокого слона в мире перевезут из зоопарка Пакистана в заповедник Камбоджи. По этому случаю для всеобщего любимца устроили прощальную вечеринку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он жил в неволе более 35 лет. Самого одинокого слона в мире перевезут в заповедник Камбоджи-1

Млекопитающее по кличке Кааван живет в неволе более 35 лет. После смерти своего соседа по вольеру он начал сторониться окружающих и даже проявлять агрессию к людям. Несколько лет зооактивисты и мировые знаменитости пытались добиться для слона лучших условий жизни.

Он жил в неволе более 35 лет. Самого одинокого слона в мире перевезут в заповедник Камбоджи-4

Нынешней весной из-за многочисленных сообщений о плохом содержании животных зоопарк решили закрыть. Через несколько дней слона перевезут в Камбоджу, где он будет находиться среди своих сородичей в естественной среде обитания. Кааван наконец-то обретет свободу.

# Животные # Фотофакт

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