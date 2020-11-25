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Убеждены, что это угрожает свободе слова. Во Франции протестуют против закона о глобальной безопасности

25 ноября 2020 13:08
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Новости Франции. Жестким разгоном завершилась акция протеста во Франции. В очередной раз поводом для демонстрации послужил законопроект «О глобальной безопасности», одобренный нижней палатой парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убеждены, что это угрожает свободе слова. Во Франции протестуют против закона о глобальной безопасности-1

Напомним, согласно одной из статей документа, которая и вызвала волну возмущения, запрещается публиковать фотографии или видео с лицами полицейских при исполнении. Нарушителям данного правила грозит тюремный срок и крупный штраф.

Убеждены, что это угрожает свободе слова. Во Франции протестуют против закона о глобальной безопасности-4

Сотни протестующих вышли на улицы нескольких городов страны. Они жгли файеры и покрышки. В Лионе многочисленную толпу разогнали слезоточивым газом.

Убеждены, что это угрожает свободе слова. Во Франции протестуют против закона о глобальной безопасности-7

Демонстранты убеждены, что скандальная статья законопроекта угрожает свободе слова. Сторонники документа тем временем заявляют, что он наоборот призван защитить правоохранителей и их семьи от преследований и всевозможной травли в интернете.

# Акции протеста # Фотофакт

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