Убеждены, что это угрожает свободе слова. Во Франции протестуют против закона о глобальной безопасности

Новости Франции. Жестким разгоном завершилась акция протеста во Франции. В очередной раз поводом для демонстрации послужил законопроект «О глобальной безопасности», одобренный нижней палатой парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, согласно одной из статей документа, которая и вызвала волну возмущения, запрещается публиковать фотографии или видео с лицами полицейских при исполнении. Нарушителям данного правила грозит тюремный срок и крупный штраф.

Сотни протестующих вышли на улицы нескольких городов страны. Они жгли файеры и покрышки. В Лионе многочисленную толпу разогнали слезоточивым газом.