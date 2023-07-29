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В Берлине 2 человека погибли при падении с горящей многоэтажки

29 июля 2023 09:22
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Новости Германии. ЧП в Берлине. Два человека погибли в результате падения с горящей многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине 2 человека погибли при падении с горящей многоэтажки-1

Обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Однако предварительная версия спасателей выглядит так. В здании произошел пожар. Жители запаниковали и, чтобы спастись от огня, выпрыгнули из окон: один с 12-го, другой – с 15-го этажа. До конца непонятно, было ли решение осознанным или люди просто поскользнулись. Потому, как показали очевидцы, в момент приезда пожарных те еще стояли у окон. А значит, могли рассчитывать на помощь спасателей.

В Берлине 2 человека погибли при падении с горящей многоэтажки-4

На месте ЧП работали 160 человек.

# ЧП # Новости Германии # Фотофакт

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