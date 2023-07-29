В Берлине 2 человека погибли при падении с горящей многоэтажки

Обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Однако предварительная версия спасателей выглядит так. В здании произошел пожар. Жители запаниковали и, чтобы спастись от огня, выпрыгнули из окон: один с 12-го, другой – с 15-го этажа. До конца непонятно, было ли решение осознанным или люди просто поскользнулись. Потому, как показали очевидцы, в момент приезда пожарных те еще стояли у окон. А значит, могли рассчитывать на помощь спасателей.