В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с 4-го максимального до 3-го вероятного

17 октября в королевстве объявили о максимальном риске терактов из-за убийства двух шведских футбольных фанатов. Напомним, вчера их расстрелял выходец из Туниса. По информации прокуратуры, полицейские ликвидировали злоумышленника в одном из местных кафе. Премьер Бельгии рассказал, что преступник был просителем убежища, но его заявление было отклонено. У мужчины не было судимости, он никогда не привлекался.