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В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с 4-го максимального до 3-го вероятного

18 октября 2023 19:36
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Новости Бельгии. В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с четвертого максимального до третьего вероятного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с 4-го максимального до 3-го вероятного-1

17 октября в королевстве объявили о максимальном риске терактов из-за убийства двух шведских футбольных фанатов. Напомним, вчера их расстрелял выходец из Туниса. По информации прокуратуры, полицейские ликвидировали злоумышленника в одном из местных кафе. Премьер Бельгии рассказал, что преступник был просителем убежища, но его заявление было отклонено. У мужчины не было судимости, он никогда не привлекался.

# Терроризм # Новости Бельгии # Фотофакт

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