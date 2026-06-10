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В Белфасте прошли антимигрантские протесты после нападения на местного жителя

10 июня 2026 07:56
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Волна беспорядков прокатилась по Соединенному Королевству. Жители вышли на улицы после того, как в Белфасте мигрант напал с ножом на британца и попытался отрезать ему голову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белфасте прошли антимигрантские протесты после нападения на местного жителя-2

Жуткое видео молниеносно разлетелось по соцсетям, вызвав ярость у граждан. Арест преступника не успокоил разгневанных людей. Жители решили, что власть действует недостаточно жестко. Накануне толпы протестующих поджигали дома, автомобили и магазины в районах, населенных мигрантами, а также вступали в схватки с полицией. Это уже вторая за месяц вспышка беспорядков в стране.

Мигрант попытался отрезать голову мужчине в Северной Ирландии.

Ранее Британию  потрясло убийство студента Генри Новака. Тогда протесты охватили Саутгемптон, сегодня они докатилась до Лондона, Глазго и Эдинбурга. Британцы требуют от властей немедленно пересмотреть миграционную политику, которая привела к всплеску уличной преступности.

# Новости Великобритании

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