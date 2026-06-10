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Мигрант попытался отрезать голову мужчине в Северной Ирландии

10 июня 2026 06:37
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Миграционная политика Лондона столкнулась с жесткой критикой на фоне всплеска преступности. Спустя несколько дней после протестов в Саутгемптоне – из-за убийства студента – в Белфасте произошло новое жестокое нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигрант попытался отрезать голову мужчине в Северной Ирландии-2

В северной части страны пьяный мигрант с ножом атаковал 40-летнего мужчину: по словам очевидцев, злоумышленник прижал его к земле и пытался отрезать жертве голову. Пострадавший с тяжелыми ранениями госпитализирован. Видео инцидента быстро разошлось в соцсетях, вызвав широкий общественный резонанс. 

# Великобритания

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