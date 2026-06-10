Мигрант попытался отрезать голову мужчине в Северной Ирландии

Миграционная политика Лондона столкнулась с жесткой критикой на фоне всплеска преступности. Спустя несколько дней после протестов в Саутгемптоне – из-за убийства студента – в Белфасте произошло новое жестокое нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.