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Свыше 40 человек стали жертвами на юге Филиппин из-за землетрясения

10 июня 2026 07:53
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Число жертв разрушительного землетрясения на юге Филиппин продолжает расти. По данным спасателей, погиб 41 человек. Более 400 жителей получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без крова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 40 человек стали жертвами на юге Филиппин из-за землетрясения-2

Землетрясение магнитудой около 8 баллов произошло 8 июня у южного побережья страны. Удар стихии вызвал цунами с волнами до метра. После первого толчка последовала серия повторных подземных ударов. Стихией полностью уничтожены около полутора тысячи зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Власти продолжают оценку ущерба. Особенно сильно пострадала провинция Сарангани. Добраться до некоторых районов можно только на вертолете. Осложняют проведение спасательных операций и продолжающиеся афтершоки. По данным властей, многие населенные пункты останутся отрезанными от внешнего мира еще минимум на неделю.

# Землетрясение

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