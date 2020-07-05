Прямой эфир

В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив

05 июля 2020 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив-1

В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив-3

Все это происходило на фоне фейерверка в честь Дня Независимости. С криками протестующие накинули веревки на мраморную статую и свергли ее с постамента.  

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Десятки городов США остаются охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Протесты против расизма все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников историческим фигурам. 

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости
05 июля 2020 11:38

Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля
04 июля 2020 19:27

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля

Александр Лукашенко: повышение уровня диппредставительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать реализации совместных проектов
04 июля 2020 11:58

Александр Лукашенко: повышение уровня диппредставительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать реализации совместных проектов