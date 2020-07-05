В Балтиморе протестующие выбросили статую Колумба в залив

Новости США. В американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это происходило на фоне фейерверка в честь Дня Независимости. С криками протестующие накинули веревки на мраморную статую и свергли ее с постамента.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Десятки городов США остаются охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Протесты против расизма все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников историческим фигурам.