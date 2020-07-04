В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На шесть градусов теплее будет в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» .

Небольшую облачность и +36 прогнозируют в Мадриде . В Риме будет +29 и ясно. +31 ожидается в Афинах и Анкаре .

На 4 градуса меньше будет в Софии. В Прибалтике обещают небольшую облачность и дождь.

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В Риге будет +21, + 24 ожидается в Вильнюсе. Тот же градус будет в Варшаве.