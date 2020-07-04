В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На шесть градусов теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На шесть градусов теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Небольшую облачность и +36 прогнозируют в Мадриде. В Риме будет +29 и ясно. +31 ожидается в Афинах и Анкаре.
На 4 градуса меньше будет в Софии. В Прибалтике обещают небольшую облачность и дождь.
Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Риге будет +21, + 24 ожидается в Вильнюсе. Тот же градус будет в Варшаве.
В Киеве обещают +29. В Москве в начале недели прогнозируют дождь и +26.