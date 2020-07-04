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В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля

04 июля 2020 19:27
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На шесть градусов теплее будет в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля-1

Небольшую облачность и +36 прогнозируют в Мадриде. В Риме будет +29 и ясно. +31 ожидается в Афинах и Анкаре.

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля-4

На 4 градуса меньше будет в Софии. В Прибалтике обещают небольшую облачность и дождь.

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риге будет +21, + 24 ожидается в Вильнюсе. Тот же градус будет в Варшаве.

В Москве +26, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 6 июля по 12 июля-7

В Киеве обещают +29. В Москве в начале недели прогнозируют дождь и +26.

# Погода

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