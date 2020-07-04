Александр Лукашенко: повышение уровня диппредставительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать реализации совместных проектов

От имени белорусского народа и себя лично президента США Дональда Трампа и граждан этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов – одна из главных целей белорусской внешней политики. Придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов.