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Александр Лукашенко: повышение уровня диппредставительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать реализации совместных проектов

04 июля 2020 11:58
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Новости США. 4 июля День Независимости отмечают Соединенные Штаты Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени белорусского народа и себя лично президента США Дональда Трампа и граждан этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: повышение уровня диппредставительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать реализации совместных проектов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов – одна из главных целей белорусской внешней политики. Придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Фотофакт

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