В Балтийском море проходят масштабные учения НАТО. В них задействованы 40 кораблей, 20 самолетов и около двух тысяч единиц техники. Как заявили в Министерстве обороны Германии, под командованием которой проходят маневры, их целью является организация обороны и отработка ведения совместных действий в море и на суше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебных боях задействованы около 10 тысяч военнослужащих из армий стран Балтийского региона, а также Франции, Великобритании, США, Бельгии, Нидерландов и Канады. Помимо боевых задач флотилии кораблей альянса проводят занятия по охране караванов гражданских судов и защите от нападения с воздуха.

Капитан Стефан Хубер, представитель ВМС Германии:

Сейчас мы сосредоточились на проведении учений по охране строя и противовоздушной обороне с применением авиации. И я думаю, что мы отлично справились с поставленной задачей. Конечно, поначалу не всегда все так просто, когда работаешь с таким количеством подразделений. Но, на мой взгляд, все прошло отлично, и мы достигли своей цели в ходе этих учений.

Как особо отметили в немецком Министерстве обороны, учения направлены на усиление возможностей как отдельных стран, так и НАТО в целом в отражении агрессии с Востока. Там не скрывают, что в качестве потенциального противника рассматривают Россию и Беларусь.