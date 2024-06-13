В Аргентине протесты против экономических реформ переросли в беспорядки

Экономические реформы, предложенные президентом Аргентины Хавьером Милеем, могут спровоцировать гражданскую войну в стране. В Буэнос-Айресе накануне развернулась настоящая бойня между демонстрантами и силами безопасности. Противостояние длилось целые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч возмущенных людей вышли на улицы почти всех крупных городов после сообщения о том, что Сенат Аргентины с небольшим перевесом проголосовал за одобрение первого пакета мер жесткой экономии, которые, кроме всего прочего, предполагают ликвидацию фонда по поддержке учителей и вводят новые правила, которые позволят работодателю легче уволить сотрудника.

В столице страны тысячи служащих, банкиров, учителей, дальнобойщиков и рабочих заблокировали здание Конгресса, скандируя «Мы защитим государство!» На разгон митингующих были брошены усиленные наряды полиции, которые пытались навести порядок с помощью водометов, дубинок и слезоточивого газа. Но это лишь еще больше разозлило протестующих. Они стали бросать в правоохранителей камни, бутылки и мусорные баки. На улицах появились импровизированные баррикады. Демонстранты перевернули и подожгли несколько патрульных машин. В ходе столкновений ранения получили около сотни человек, пятеро доставлены в больницы. Сообщается о десяти задержанных.