В Аргентине пенсионеры вышли на массовые протесты – им отказываются поднимать пенсии

Тысячи человек вышли на улицы столицы, когда стало известно, что власти наложили вето на документ, который предполагал повышение выплат. Кроме того, митингующие обвинили руководство страны в нарушении демократии, ведь ранее сенат одобрил эту инициативу. Однако президент счел, что поднимать пенсии в нынешней экономической ситуации, когда инфляция превысила 200 % – непозволительная роскошь. На разгон пожилых людей направили усиленные наряды полиции, однако пенсионеры, несмотря на возраст, оказали ожесточенное сопротивление.