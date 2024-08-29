В Аргентине пенсионеры вышли на массовые протесты – им отказываются поднимать пенсии

Аргентинские пенсионеры устроили акции протеста: они недовольны экономическими реформами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аргентинские пенсионеры устроили акции протеста: они недовольны экономическими реформами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи человек вышли на улицы столицы, когда стало известно, что власти наложили вето на документ, который предполагал повышение выплат. Кроме того, митингующие обвинили руководство страны в нарушении демократии, ведь ранее сенат одобрил эту инициативу. Однако президент счел, что поднимать пенсии в нынешней экономической ситуации, когда инфляция превысила 200 % – непозволительная роскошь. На разгон пожилых людей направили усиленные наряды полиции, однако пенсионеры, несмотря на возраст, оказали ожесточенное сопротивление.