Прямой эфир

В Аргентине пенсионеры вышли на массовые протесты – им отказываются поднимать пенсии

29 августа 2024 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аргентинские пенсионеры устроили акции протеста: они недовольны экономическими реформами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине пенсионеры вышли на массовые протесты – им отказываются поднимать пенсии-2

Тысячи человек вышли на улицы столицы, когда стало известно, что власти наложили вето на документ, который предполагал повышение выплат. Кроме того, митингующие обвинили руководство страны в нарушении демократии, ведь ранее сенат одобрил эту инициативу. Однако президент счел, что поднимать пенсии в нынешней экономической ситуации, когда инфляция превысила 200 % – непозволительная роскошь. На разгон пожилых людей направили усиленные наряды полиции, однако пенсионеры, несмотря на возраст, оказали ожесточенное сопротивление.

# Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
Проливные дожди в Италии вызвали сходы оползней – два человека пропали без вести
29 августа 2024 08:14

Проливные дожди в Италии вызвали сходы оползней – два человека пропали без вести

СМИ: арсенал ядерных ракет и обслуживающая инфраструктура США устарели
29 августа 2024 07:22

СМИ: арсенал ядерных ракет и обслуживающая инфраструктура США устарели

ЦАХАЛ проводит масштабную операцию на Западном берегу Иордана
29 августа 2024 07:21

ЦАХАЛ проводит масштабную операцию на Западном берегу Иордана