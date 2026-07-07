В Анкаре 7 июля пройдет двухдневный саммит НАТО

В Анкаре сегодня, 7 июля, начнется двухдневный саммит НАТО. Он пройдет в момент нарастающего кризиса внутри альянса, когда обострились разногласия между США и Европой. При этом в центре повестки окажется борьба за внимание Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры НАТО планируют объявить о заключенных сделках по поставкам оружия на десятки миллиардов долларов, чтобы показать Трампу, что они выполняют свои обещания по расходам на оборону. Глава Белого дома давно обвиняет европейские правительства в чрезмерной зависимости от США в вопросах их защиты. Как ожидается, большая часть обсуждений будет посвящена тому, чтобы уговорить американского лидера сохранить уровень присутствия США в Европе. Напомним, ранее Вашингтон объявили о выводе части своих войск, и сокращении численности сил, выделяемых для обороны стран-участниц НАТО в случае кризиса.