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В Анкаре 7 июля пройдет двухдневный саммит НАТО

07 июля 2026 07:56
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В Анкаре сегодня, 7 июля, начнется двухдневный саммит НАТО. Он пройдет в момент нарастающего кризиса внутри альянса, когда  обострились разногласия между США и Европой. При этом в центре повестки окажется борьба за внимание Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анкаре 7 июля пройдет двухдневный саммит НАТО-2

Лидеры НАТО планируют объявить о заключенных сделках по поставкам оружия на десятки миллиардов долларов, чтобы показать Трампу, что они выполняют свои обещания по расходам на оборону. Глава Белого дома давно обвиняет европейские правительства в чрезмерной зависимости от США в вопросах их защиты. Как ожидается, большая часть обсуждений будет посвящена тому, чтобы уговорить американского лидера сохранить уровень присутствия США в Европе. Напомним, ранее Вашингтон  объявили о выводе части своих войск, и сокращении численности сил, выделяемых для обороны стран-участниц НАТО в случае кризиса.

# США # НАТО

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