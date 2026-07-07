Российские физики разработали новый способ быстрой сортировки пластика: в московской лаборатории свет направляют прямо на образец, а полученные данные анализирует компьютер. Метод позволяет автоматически отличать один вид синтетического материала от другого – без опоры на заводскую маркировку, которая бывает неполной или ошибочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Хоркин, доцент кафедры физики колебаний физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: По вот этим линиям провала, которые появляются в спектре оптического излучения, мы можем определить, какой пластик мы сейчас изучаем, спектр какого пластика мы снимаем в лабораторных условиях.

Сергей Манцевич, профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

В силу того, что пластик различный, имеет разный состав и разную структуру молекул, он по-разному пропускает световое излучение. Какие-то длины волны пропускаются им, какие-то поглощаются и в зависимости от типа пластика, вот эти вот области, где он свет пропускает плохо, они немного различаются.

Похожая задача стоит и в других странах. В Египте, где ежегодно образуется около 2,5 миллиона тонн пластиковых отходов, власти и общественные организации объединяют усилия против загрязнения – в стране действует более 3,5 миллиона сборщиков мусора. А в ЮАР борются с загрязнением океана полимерами иначе: на новом заводе отслужившие рыболовные снасти превращают в пластиковые хлопья, из которых потом делают одежду и оборудование.