Прямой эфир

В Амстердаме прошёл митинг в поддержку мира

01 апреля 2024 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме прошёл митинг в поддержку мира-1

Акция стала самой масштабной с начала проведения подобных протестов. На центральной площади города перед тем, как начать шествие, демонстранты выстроились в большое сердце. Одна из участниц акции исполнила «Катюшу», что вызвало бурные аплодисменты. После этого митингующие прошли по улицам под барабанную дробь. Большое количество людей решило присоединиться к акции после того, как Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что европейских военных нужно посылать на фронт.

# Акции протеста # Новости Нидерландов

Другие новости рубрики

Все новости
Гуманитарный кризис в секторе Газа перешёл в стадию катастрофы
01 апреля 2024 07:10

Гуманитарный кризис в секторе Газа перешёл в стадию катастрофы

Тысячи немцев вышли на протесты из-за увеличения военных бюджетов
01 апреля 2024 07:09

Тысячи немцев вышли на протесты из-за увеличения военных бюджетов

16 человек задержали на антиправительственных протестах в Тель-Авиве
01 апреля 2024 06:16

16 человек задержали на антиправительственных протестах в Тель-Авиве