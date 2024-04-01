В Амстердаме прошёл митинг в поддержку мира

Более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция стала самой масштабной с начала проведения подобных протестов. На центральной площади города перед тем, как начать шествие, демонстранты выстроились в большое сердце. Одна из участниц акции исполнила «Катюшу», что вызвало бурные аплодисменты. После этого митингующие прошли по улицам под барабанную дробь. Большое количество людей решило присоединиться к акции после того, как Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что европейских военных нужно посылать на фронт.