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Гуманитарный кризис в секторе Газа перешёл в стадию катастрофы

01 апреля 2024 07:10
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Жители сектора Газа утратили 97 % своего среднесуточного потребления воды. Показатель и ранее не соответствовал рекомендациям ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарный кризис в секторе Газа перешёл в стадию катастрофы-1

Сейчас в анклаве потребляют в среднем чуть менее литра питьевой воды в день, что в три раза меньше прошлогоднего показателя, и в семь раз – допустимого минимума. По данным международных организаций, в секторе Газа гуманитарный кризис перешел в стадию катастрофы. В регионе остро не хватает медикаментов, продовольствия и топлива, зафиксированы десятки случаев смерти от истощения. Стоимость килограмма муки выросла в 50 раз.

# Палестина-Израиль

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