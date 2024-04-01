Гуманитарный кризис в секторе Газа перешёл в стадию катастрофы

Сейчас в анклаве потребляют в среднем чуть менее литра питьевой воды в день, что в три раза меньше прошлогоднего показателя, и в семь раз – допустимого минимума. По данным международных организаций, в секторе Газа гуманитарный кризис перешел в стадию катастрофы. В регионе остро не хватает медикаментов, продовольствия и топлива, зафиксированы десятки случаев смерти от истощения. Стоимость килограмма муки выросла в 50 раз.