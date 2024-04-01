Тысячи немцев вышли на протесты из-за увеличения военных бюджетов

Более 3 тысяч немцев вышли на улицы Берлина в знак протеста из-за увеличения военных расходов НАТО. Они считают это глобальной угрозой человечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие скандировали антивоенные лозунги и требовали решения конфликтов дипломатическим и мирным путем, а также прекратить поставки вооружения в Украину. Но такие просьбы не находят поддержки у немецких политиков. Они намерены продолжить спонсировать ВСУ.