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В Америке стартовали дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа

11 сентября 2024 06:34
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Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа стартовали, когда в Минске было раннее утро. Начались они рукопожатием. Затем Харрис, явно нервничая, рассказала о своем детстве и о том, что у нее есть план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Америке стартовали дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа-2

По ее словам, Америке не хватает жилья, а она знает, как позаботиться о семьях с детьми, и ее налоги будут направлены не на то, чтобы миллиардеры богатели, а чтобы средним американцам стало лучше. Трамп на это ответил, что он создал крутую экономику, отлично справился с пандемией и заставит неблагодарные страны, которые последние 75 лет жили за счет Америки, заплатить. Республиканец также заметил, что американцы теперь не могут позволить себе бекон и администрация Байдена разбазарила его наследие. Харрис ответила, мол, Трамп развязал торговые войны и достиг рекордного торгового дефицита. Дебаты проходили так, что Трампа постоянно заставляли оправдываться, а крупные планы на богатую мимику Камалы Харрис усилили этот эффект. Президентские выборы в США пройдут меньше чем через два месяца.

# Выборы в США

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