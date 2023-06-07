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О банкротстве объявил крупный производитель стекла в Эстонии

07 июня 2023 08:28
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Новости Эстонии. Эстонские предприятия не справляются со сложной экономической ситуацией. О банкротстве объявил один из крупных производителей стекла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О банкротстве объявил крупный производитель стекла в Эстонии-1

Его платежеспособность снижалась ежемесячно, на это повлияли последствия пандемии, энергетический кризис и внезапное значительное повышение цен на сырье. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, завод заключал убыточные контракты с заказчиками. Теперь сотни квалифицированных работников могут оказаться на улице.

# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

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