В американском ночном клубе мужчины устроили драку, а после один из них открыл стрельбу

Мужчины устроили драку, после чего один из них открыл огонь. Почему возник конфликт, неизвестно. Ранения получили пять человек. Двое в больнице в критическом состоянии. Нападавшему удалось скрыться. Полиция проводит розыск. Отметим, с начала года в США зарегистрировано около 400 инцидентов со стрельбой.