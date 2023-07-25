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В американском ночном клубе мужчины устроили драку, а после один из них открыл стрельбу

25 июля 2023 06:29
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Новости США. Очередная стрельба в США. Инцидент произошел в ночном клубе Хьюстона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском ночном клубе мужчины устроили драку, а после один из них открыл стрельбу-1

Мужчины устроили драку, после чего один из них открыл огонь. Почему возник конфликт, неизвестно. Ранения получили пять человек. Двое в больнице в критическом состоянии. Нападавшему удалось скрыться. Полиция проводит розыск. Отметим, с начала года в США зарегистрировано около 400 инцидентов со стрельбой.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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