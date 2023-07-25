Боец РФ в одиночку уничтожил свыше десяти украинских военных

Рядовой российской армии на поле боя в районе Времевского выступа в одиночку обнаружил и ликвидировал более десятка военных ВСУ. Об этом проинформировал руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По словам офицера, стрелок мотострелкового взвода Артем Березин во время наступления украинских военных на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. На оборонительном рубеже он один уничтожил более десяти бойцов ВС Украины. Атака противника была сорвана, войска РФ продолжили держать свои позиции.

Чехов также сообщил, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» уничтожила украинскую артиллерийскую установку, минометный расчет и пикап. На Запорожском направлении российские военные пресекли деятельность разведывательной группы ВСУ в районе Чаривного: противник отступил и понес потери. Ликвидирован склад в Каменском, где хранились украинские боеприпасы. В Новоданиловке уничтожена станция РЭБ ВСУ. Сообщается также об огневом поражении пункта временного размещения боевиков в Малой Токмачке.