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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью

04 октября 2023 12:38
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За минувшие сутки, в небе над Днепропетровской областью, российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области. В сообщении уточняется, что это был самолет Воздушных сил Украины.

Ранее, 25 сентября, Минобороны России сообщило, что летном военном поле Долгинцево под Кривым Рогом уничтожен украинский истребитель МиГ-29. 16 сентября также ведомство передало, что было уничтожено пять боевых самолетов ВВС Украины, в их числе два МиГ-29 и три Су-25.
 

# Оружие и боеприпасы

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