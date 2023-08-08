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В американской армии столкнулись с нехваткой кадров

08 августа 2023 06:41
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Новости США. США столкнулись с кризисом в Вооруженных силах. Там отмечается нехватка кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американской армии столкнулись с нехваткой кадров-1

Как показывают опросы, дело в падении доверия к армии. Поддержка населения – всего 60 %. В первую очередь повлияло катастрофическое завершение войны в Афганистане, а также нынешняя внешняя политика страны. Только в 2022 году американская армия не дотянула до планового показателя 60 тысяч новобранцев более чем на 15 тысяч человек. В 2023 году вновь прогнозируют проблемы с набором.

# Вооруженные силы # Новости США # Фотофакт

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