В американской армии столкнулись с нехваткой кадров

Как показывают опросы, дело в падении доверия к армии. Поддержка населения – всего 60 %. В первую очередь повлияло катастрофическое завершение войны в Афганистане, а также нынешняя внешняя политика страны. Только в 2022 году американская армия не дотянула до планового показателя 60 тысяч новобранцев более чем на 15 тысяч человек. В 2023 году вновь прогнозируют проблемы с набором.