Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех.

Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.