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Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех

03 июля 2021 11:42
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех-1

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех.

Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Александр Лукашенко # Фотофакт

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