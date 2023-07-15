В 26 немецких городах экоактивисты приклеили себя к дорогам

Новости Германии. В Германии экоактивисты приклеили себя к дорогам. Подобные протестные акции прошли в 26 городах ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители движения «Последнее поколение» заявили, что таким образом они пытаются привлечь внимание властей к проблемам изменения климата. А Министерство транспорта должно предоставить немедленную программу защиты окружающей среды от выхлопных газов автомобилей. Напомним, ранее федеральный кабинет одобрил поправки к закону о защите климата. Теперь предприятиям больше не нужно каждый год соблюдать конкретные верхние пределы выбросов CO2. А решающее значение будет иметь общий результат.