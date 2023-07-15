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Макрона освистали на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже

15 июля 2023 07:51
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Новости Франции. Народная любовь во всей красе. Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, приуроченного к празднованию Дня взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрона освистали на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже-1

Таким образом свое недовольство выразили представители движения «желтых жилетов» и противники пенсионной реформы. И как пишут местные СМИ, свист возмущенных французов особенно усилился, когда кортеж главы государства проезжал перед толпой.

# Праздничные даты # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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