Установлен новый рекорд по числу людей в космосе

Рекордное количество людей одновременно оказалось в космосе – 19 человек. Это на два больше, чем в мае 2023 года. Тогда был зафиксирован предыдущий самый большой такой показатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновить достижение помог запуск к Международной космической станции корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа. Он отправился на орбиту накануне с байконура. Таким образом, на МКС сейчас 12 человек вместе с застрявшими там ранее астронавтами НАСА. Они, напомним, прибыли на станцию в июне и должны были провести на орбите всего несколько дней, но из-за неполадок с кораблем им пришлось остаться до следующего года.

Еще четыре человека находятся на борту корабля Crew Dragon в рамках частной миссии, стартовавшей 10 сентября. 12 сентября экипажу предстоит совершить выход в открытый космос в новых скафандрах, разработанных компанией SpaceX.