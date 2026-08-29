Евросоюз продолжает искать удобный для себя выход из украинской западни, наращивая при этом весьма специфический арсенал. ЕС уже не ограничивается урезанием рациона своего населения, заставляя граждан потуже затягивать пояса из-за последствий санкционной войны против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель пошел еще дальше. Теперь еврочиновники размышляют о добавлении в меню откровенно слабительных мер, направленных прямиком на сбережения европейцев. Урсула фон дер Ляйен знает, что с ними делать. На бизнес-форуме в Париже она предложила заставить работать 10 триллионов ленивых евро, на благо неродивой евробюрократии. Причем коуч-Урсула попросила граждан нести свои кубышки к порогу Брюсселя, ловко замаскировав фиаско под трамплин в успешный успех.