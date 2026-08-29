Прямой эфир

Урсула фон дер Ляйен заявила о желании изъять частные сбережения граждан ЕС

29 августа 2026 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз продолжает искать удобный для себя выход из украинской западни, наращивая при этом весьма специфический арсенал. ЕС уже не ограничивается урезанием рациона своего населения, заставляя граждан потуже затягивать пояса из-за последствий санкционной войны против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен заявила о желании изъять частные сбережения граждан ЕС-2

Брюссель пошел еще дальше. Теперь еврочиновники размышляют о добавлении в меню откровенно слабительных мер, направленных прямиком на сбережения европейцев.

Урсула фон дер Ляйен знает, что с ними делать. На бизнес-форуме в Париже она предложила заставить работать 10 триллионов ленивых евро, на благо неродивой евробюрократии. Причем коуч-Урсула попросила граждан нести свои кубышки к порогу Брюсселя, ловко замаскировав фиаско под трамплин в успешный успех.  

Урсула фон дер Ляйен заявила о желании изъять частные сбережения граждан ЕС-4

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных истин: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическая защита со стороны США и технологическое превосходство Запада. Эти факторы исчезли.

В одиночку эту битву не выиграть, именно поэтому мы должны действовать сообща как европейцы, используя все рычаги, которые сегодня влияют на нашу конкурентоспособность.

Еврокомиссия создала проект «Союз сбережений и инвестиций», который запускает механизм скрытого перераспределения капитала. И хоть прямой конфискации не произойдет, хранить деньги в банках станет невыгодно. Единый рынок капитала направит потоки из Восточной Европы и Прибалтики в Париж и Франкфурт, оставив периферию без ресурсов. А обещания сократить бюрократию на четверть на этом фоне выглядят не более чем популизмом. Перестройка системы потребует новых жестких регуляторов.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Граждане Литвы массово жалуются на состояние социального жилья
29 августа 2026 17:40

Граждане Литвы массово жалуются на состояние социального жилья

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»
29 августа 2026 15:48

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»

Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под контроль США
29 августа 2026 14:12

Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под контроль США