Евросоюз продолжает искать удобный для себя выход из украинской западни, наращивая при этом весьма специфический арсенал. ЕС уже не ограничивается урезанием рациона своего населения, заставляя граждан потуже затягивать пояса из-за последствий санкционной войны против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брюссель пошел еще дальше. Теперь еврочиновники размышляют о добавлении в меню откровенно слабительных мер, направленных прямиком на сбережения европейцев.
Урсула фон дер Ляйен знает, что с ними делать. На бизнес-форуме в Париже она предложила заставить работать 10 триллионов ленивых евро, на благо неродивой евробюрократии. Причем коуч-Урсула попросила граждан нести свои кубышки к порогу Брюсселя, ловко замаскировав фиаско под трамплин в успешный успех.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных истин: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическая защита со стороны США и технологическое превосходство Запада. Эти факторы исчезли.
В одиночку эту битву не выиграть, именно поэтому мы должны действовать сообща как европейцы, используя все рычаги, которые сегодня влияют на нашу конкурентоспособность.
Еврокомиссия создала проект «Союз сбережений и инвестиций», который запускает механизм скрытого перераспределения капитала. И хоть прямой конфискации не произойдет, хранить деньги в банках станет невыгодно. Единый рынок капитала направит потоки из Восточной Европы и Прибалтики в Париж и Франкфурт, оставив периферию без ресурсов. А обещания сократить бюрократию на четверть на этом фоне выглядят не более чем популизмом. Перестройка системы потребует новых жестких регуляторов.