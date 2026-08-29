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Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»

29 августа 2026 15:48
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Почти голливудский сценарий. Взрыв «Северных потоков» снова в мировых заголовках.

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»-2

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогноз Российского университета дружбы народов:
Меня удивила та наглость, которая была проявлена этим самым дайвером. Он просто напрямую консультирует голливудский фильм.

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»-4

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Вообще, почему его не задержали, в том числе до этого, и Польша помогала ему скрываться?

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»-6

Ольга Петерсен, депутат парламента Гамбурга (2020-2024), общественный деятель:
Германия – единственная страна, которая сейчас продолжает расследование вопросов «Северного потока». Самое главное – не выйти на самих себя.

Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»-8

Матеуш Пискорский, депутат сейма Польши V созыва (2005-2007), политолог:
Виновными исполнителями и заказчиками, и исполнителями лица являлись американские спецслужбы.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 30 августа, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Матеуш Пискорский # Международная политика

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