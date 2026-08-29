Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»

Почти голливудский сценарий. Взрыв «Северных потоков» снова в мировых заголовках.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогноз Российского университета дружбы народов:

Меня удивила та наглость, которая была проявлена этим самым дайвером. Он просто напрямую консультирует голливудский фильм.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Вообще, почему его не задержали, в том числе до этого, и Польша помогала ему скрываться?

Ольга Петерсен, депутат парламента Гамбурга (2020-2024), общественный деятель:

Германия – единственная страна, которая сейчас продолжает расследование вопросов «Северного потока». Самое главное – не выйти на самих себя.