Задержан главный подозреваемый в подрыве «Севпотоков». Кто за этим стоит? Анонс «Мнения»

Почти голливудский сценарий. Взрыв «Северных потоков» снова в мировых заголовках.
Почти голливудский сценарий. Взрыв «Северных потоков» снова в мировых заголовках.
Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогноз Российского университета дружбы народов:
Меня удивила та наглость, которая была проявлена этим самым дайвером. Он просто напрямую консультирует голливудский фильм.
Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Вообще, почему его не задержали, в том числе до этого, и Польша помогала ему скрываться?
Ольга Петерсен, депутат парламента Гамбурга (2020-2024), общественный деятель:
Германия – единственная страна, которая сейчас продолжает расследование вопросов «Северного потока». Самое главное – не выйти на самих себя.
Матеуш Пискорский, депутат сейма Польши V созыва (2005-2007), политолог:
Виновными исполнителями и заказчиками, и исполнителями лица являлись американские спецслужбы.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 30 августа, в 22:00 на «РТР-Беларусь».