К международным новостям. Литовское социальное жилье, которое должно быть спасательным кругом для нуждающихся, превратилось в кошмар наяву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья

Граждане годами ютятся в полуразрушенных комнатах, где стены покрыты черной плесенью, полы гниют, а в некоторых квартирах нет даже раковины и водопровода. Масштаб этого позора обнародовал главный государственный телеканал страны. Недовольство граждан вынудило Министерство социальной защиты и труда экстренно разработать поправки, которые законодательно закрепят базовые стандарты для социального жилья. Бывший глава правительства Инга Ругинене, которая когда-то принимала государственные бюджеты, сегодня не может добиться даже того, чтобы в социальных квартирах не было грибка.

Здесь, знаете, нужно ремонтировать стены, потому что, как видите, есть трещины. Вот здесь стена начала разрушаться, штукатурка, все, кирпичи начали виднеться.