Граждане Литвы массово жалуются на состояние социального жилья
К международным новостям. Литовское социальное жилье, которое должно быть спасательным кругом для нуждающихся, превратилось в кошмар наяву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья
Граждане годами ютятся в полуразрушенных комнатах, где стены покрыты черной плесенью, полы гниют, а в некоторых квартирах нет даже раковины и водопровода. Масштаб этого позора обнародовал главный государственный телеканал страны.
Недовольство граждан вынудило Министерство социальной защиты и труда экстренно разработать поправки, которые законодательно закрепят базовые стандарты для социального жилья. Бывший глава правительства Инга Ругинене, которая когда-то принимала государственные бюджеты, сегодня не может добиться даже того, чтобы в социальных квартирах не было грибка.
Здесь, знаете, нужно ремонтировать стены, потому что, как видите, есть трещины. Вот здесь стена начала разрушаться, штукатурка, все, кирпичи начали виднеться.
Семья привезла свой холодильник и он просто провалился насквозь, потому что полы прогнили. Там не было проточной воды, туалет был на улице. Если в такое жилье въезжают семьи с детьми, то сразу возникает много рисков для здоровья детей.
Эксперты предупреждают: если государство обяжет привести жилье в порядок, но не выделит дополнительных денег, местным властям придется тратить на ремонты средства, предназначенные для покупки новых квартир. Это означает, что очередь на получение крыши над головой, которая в крупных городах и без того превышает 10 лет, растянется еще на годы.
В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья.