Парад планет пройдёт 21 января – следующий наступит только в 2235 году

В среду, 21 января, в 18:48 по московскому времени, произойдёт уникальное астрономическое явление – парад планет, пишет РИА Новости. В этот момент Меркурий, Венера и Марс окажутся на крайне малом угловом расстоянии от Солнца. Их взаимное расположение сформирует фигуру, напоминающую ромб или крест. Продолжительность этого зрелища составит приблизительно одни сутки.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, следующее подобное событие – когда Солнце, Меркурий, Венера и Марс вновь сблизятся на расстояние в несколько градусов – ожидается лишь в 2 235 году.

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