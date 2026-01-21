Прямой эфир

Парад планет пройдёт 21 января – следующий наступит только в 2235 году

21 января 2026 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Парад планет пройдёт 21 января – следующий наступит только в 2235 году-0

В среду, 21 января, в 18:48 по московскому времени, произойдёт уникальное астрономическое явление – парад планет, пишет РИА Новости. В этот момент Меркурий, Венера и Марс окажутся на крайне малом угловом расстоянии от Солнца. Их взаимное расположение сформирует фигуру, напоминающую ромб или крест. Продолжительность этого зрелища составит приблизительно одни сутки.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, следующее подобное событие – когда Солнце, Меркурий, Венера и Марс вновь сблизятся на расстояние в несколько градусов – ожидается лишь в 2 235 году.

Фото: pixabay

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Макрону не удалось добиться тет-а-тета с Трампом и он досрочно улетел из Давоса
21 января 2026 12:47

Макрону не удалось добиться тет-а-тета с Трампом и он досрочно улетел из Давоса

Путин проведёт встречу с Уиткоффом 22 января – Песков
21 января 2026 11:49

Путин проведёт встречу с Уиткоффом 22 января – Песков

На юг Италии обрушился мощный ураган «Гарри»
21 января 2026 10:50

На юг Италии обрушился мощный ураган «Гарри»