На Стамбул обрушился сильный град, который повредил десятки машин

Новости Турции. Непогода в турецком Стамбуле. Потоки воды заполонили улицы и подземные переходы города, подтоплены подвалы и первые этажи многих зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей из пострадавших районов эвакуируют в безопасные места. Помимо сильного дождя, на город обрушился еще и град. Очевидцы сообщают, что по размеру некоторые льдины были похожи на грецкий орех. Непогода повредила десятки машин, оставив вмятины на крышах и трещины на лобовом стекле.