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На Стамбул обрушился сильный град, который повредил десятки машин

29 сентября 2020 16:48
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Новости Турции. Непогода в турецком Стамбуле. Потоки воды заполонили улицы и подземные переходы города, подтоплены подвалы и первые этажи многих зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Стамбул обрушился сильный град, который повредил десятки машин-1

На Стамбул обрушился сильный град, который повредил десятки машин-3

Жителей из пострадавших районов эвакуируют в безопасные места. Помимо сильного дождя, на город обрушился еще и град. Очевидцы сообщают, что по размеру некоторые льдины были похожи на грецкий орех. Непогода повредила десятки машин, оставив вмятины на крышах и трещины на лобовом стекле.  

# Наводнение # Фотофакт

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