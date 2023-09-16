Украинские беженцы массово уезжают из Польши

Новости Польши. Экономическая ситуация в Польше вынуждает покидать страну даже беженцев. Количество украинцев в республике за последнее время уменьшилось более чем на 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного миграционной платформой. Помимо того, что отношение к приезжим иностранцам в Польше, мягко говоря, недружелюбное, еще и стоимость жизни резко пошла вверх. Высокая инфляция, бесконечно растущие цены на продукты, аренду жилья и услуги делают страну все менее привлекательной для жизни. При всем этом зарплаты в рост не пошли, и люди вынуждены уезжать в поисках более стабильной обстановки.