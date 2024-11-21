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Украина впервые запустила британские ракеты по России

21 ноября 2024 07:56
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Украина сделала еще один шаг на пути эскалации конфликта. ВСУ впервые ударили крылатыми ракетами британского производства по России с разрешения правительства Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина впервые запустила британские ракеты по России-2

Стоит отметить, что премьер-министр Королевства Кир Стармер публично не поддержал этот шаг. Как сообщили в Киеве, целью атак были военные объекты. Однако насколько эффективным был этот удар, пока сказать сложно. Как сообщили некоторые российские СМИ, несколько ракет были сбиты над Курской областью, еще две перехвачены над Черным морем. Российское Министерство обороны пока официально не подтвердило эту информацию. 

# Международная политика

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