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Убыток достиг 400 млн евро! Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих ушел в минус

17 апреля 2026 06:23
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Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих впервые за 16 лет ушел в минус: чистый убыток компании достиг 400 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной кризиса стали масштабные расходы на реструктуризацию бизнеса и сокращение персонала – на эти цели зарезервировали около 3 миллиардов евро. Негативное влияние оказали и внешние факторы: скачки валютных курсов, ближневосточный конфликт, а также дополнительные пошлины США на европейский импорт.

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# Международная политика

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