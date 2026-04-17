Убыток достиг 400 млн евро! Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих ушел в минус

Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих впервые за 16 лет ушел в минус: чистый убыток компании достиг 400 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной кризиса стали масштабные расходы на реструктуризацию бизнеса и сокращение персонала – на эти цели зарезервировали около 3 миллиардов евро. Негативное влияние оказали и внешние факторы: скачки валютных курсов, ближневосточный конфликт, а также дополнительные пошлины США на европейский импорт.