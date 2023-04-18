У побережья испанской Валенсии плавал огромный финвал с тяжёлым случаем сколиоза

Уникальные кадры, снятые у побережья испанской Валенсии. По словам экспертов, 40-тонный финвал был замечен плавающим с тяжелым случаем сколиоза. На кадрах с беспилотника видно, как 17-метровый экземпляр передвигается в Средиземном море.

Редкий жираф Родшильда родился в бельгийском зоопарке – подробности здесь.

Финский кит – второй по величине вид на земле после синего кита. Был осмотрен специалистами фонда океанографии, которые обнаружили, что кит не запутался, а страдает тяжелым сколиозом. Эксперты заявили, что финвал может появиться в этом месте снова и снова из-за того, что ему трудно плавать.