У побережья испанского острова случайно обнаружили и спасли более 120 мигрантов

Береговая охрана эвакуировала людей с переполненной деревянной лодки и доставила мигрантов в порт. Для Испании нелегалы – большая проблема. Количество беженцев, желающих попасть на Канары, за год увеличилось на 154 %. Только с начала 2024-го на остров прибыли около 22 тысяч человек – их уже некуда размещать. Все центры переполнены, возможно, их заселят в военные лагеря или просто в палатки.