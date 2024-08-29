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У побережья испанского острова случайно обнаружили и спасли более 120 мигрантов

29 августа 2024 08:45
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Более 120 мигрантов спасены у побережья испанского острова Гран-Канария. Проходящее мимо судно обнаружило их случайно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У побережья испанского острова случайно обнаружили и спасли более 120 мигрантов-2

Береговая охрана эвакуировала людей с переполненной деревянной лодки и доставила мигрантов в порт. Для Испании нелегалы – большая проблема. Количество беженцев, желающих попасть на Канары, за год увеличилось на 154 %. Только с начала 2024-го на остров прибыли около 22 тысяч человек – их уже некуда размещать. Все центры переполнены, возможно, их заселят в военные лагеря или просто в палатки.

# Беженцы

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