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Тысячи вынужденных переселенцев в Канаде могут вернуться домой

23 июля 2024 07:44
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Около 10 тысяч людей, ранее вынужденных покинуть свое жилье из-за бушующего лесного пожара в отдаленном регионе восточной Канады, наконец могут вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи вынужденных переселенцев в Канаде могут вернуться домой-1

Организовать процесс планируется на этой неделе, поскольку риски для местной общины снизились, сообщили власти. Эвакуация прошла 10 дней назад после того, как лесной пожар вышел из-под контроля и за сутки его площадь выросла в 16 раз. Многим переселенцам пришлось преодолеть полтысячи километров до безопасных населенных пунктов. Теперь в первую очередь возвращаются медики, чиновники, работники торговли и горнодобывающей компании.

# Пожар # Новости Канады

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