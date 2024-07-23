Тысячи вынужденных переселенцев в Канаде могут вернуться домой

Около 10 тысяч людей, ранее вынужденных покинуть свое жилье из-за бушующего лесного пожара в отдаленном регионе восточной Канады, наконец могут вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовать процесс планируется на этой неделе, поскольку риски для местной общины снизились, сообщили власти. Эвакуация прошла 10 дней назад после того, как лесной пожар вышел из-под контроля и за сутки его площадь выросла в 16 раз. Многим переселенцам пришлось преодолеть полтысячи километров до безопасных населенных пунктов. Теперь в первую очередь возвращаются медики, чиновники, работники торговли и горнодобывающей компании.