Тысячи израильтян протестуют против пересмотра судебной реформы

Новости Израиля. Тысячи израильтян протестуют в разных городах против пересмотра судебной реформы. Дебаты по вопросу должны пройти в парламенте уже сегодня, 23 июля, а завтра состоится голосование по проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч протестующих. Точное число неизвестно, поскольку в столицу Израиля люди шли нескончаемым потоком. Колонны тянулись на километры.