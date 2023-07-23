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Тысячи израильтян протестуют против пересмотра судебной реформы

23 июля 2023 08:30
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Новости Израиля. Тысячи израильтян протестуют в разных городах против пересмотра судебной реформы. Дебаты по вопросу должны пройти в парламенте уже сегодня, 23 июля, а завтра состоится голосование по проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи израильтян протестуют против пересмотра судебной реформы-1

У здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч протестующих. Точное число неизвестно, поскольку в столицу Израиля люди шли нескончаемым потоком. Колонны тянулись на километры.

Тысячи израильтян протестуют против пересмотра судебной реформы-4

Тысячи израильтян протестуют против пересмотра судебной реформы-6

Массовая акция также прошла в Тель-Авиве. Там участие в митинге приняли 100 тысяч человек. Отметим, попытка правительства изменить судебную систему Израиля ввергла страну в один из самых тяжелых политических кризисов. Общенациональные протесты продолжаются 7 месяцев.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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