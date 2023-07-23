FP: адмирал ВМС США считает, что НАТО и Америка могут атаковать российский флот

Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США Джеймс Ставридис высказал мнение о возможности эскорта США и НАТО зерновых судов в Черном море и в случае угрозы открыть огонь по ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

Он высказал мнение, что подобную операцию по конвоированию зерновых грузов необходимо проводить по аналогии с операцией во время ирано-иракской войны. В этом случае, по его утверждению, в случае угрозы нападения на суда с зерном НАТО должно предупредить Черноморский флот России и быть готовым открыть ответный огонь.

Срок действия Черноморской инициативы, регулировавшей экспорт украинского зерна из черноморских портов, истек 18 июля. После этого Министерство обороны РФ заявило, что все суда, следующие в украинские порты через Черное море, могут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Однако представитель Белого дома США заявил, что США не планируют направлять военные корабли для сопровождения коммерческих судов в Черном море.